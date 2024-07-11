وزيرة الشؤون تبحث مع السفيرة الأمريكية لدى البلاد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وزيرة الشؤون تبحث مع السفيرة الأمريكية لدى البلاد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت كارين ساساهارا سبل التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت (الشؤون) في بيان صحفي أنه جرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بمجال الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أنه حضر اللقاء من الجانب الأمريكي مستشار العلاقات العامة بالسفارة الدكتور فريد محمد والمستشار الاقتصادي براد ستل ويل.