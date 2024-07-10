بنك الخليج يقدم 10 نصائح للعملاء أثناء السفر وبعد العودة

في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الخليج دعمه لحملة التوعية المصرفية ” لنكن على دراية “، من خلال بث ونشر المواد التوعوية والتثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للبنك فضلاً عن وسائل الإعلام الأخرى.

واستعرض البنك جملة من النصائح للعملاء أثناء السفر، لضمان استخدام بطاقاتهم المصرفية بأمان والاستمتاع بالخدمات المصرفية العديدة التي توفرها البنوك للعملاء.. وهي كما يلي: –

في حالة ضياع أو فقدان بطاقتك قم بإيقاف البطاقة عبر التطبيق المصرفي للهاتف أو الاتصال بالخدمة العملاء الهاتفية.

في حالة مواجهتك لأي مشكلة تتعلق بالبطاقات، اتصل فوراً بمركز خدمة العملاء الهاتفية.

يوصى دائمًا بالدفع بالعملة المحلية للبلد الذي تزوره.

عند استخدامك أجهزة الصراف الآلي استخدام كف يدك كساتر أثناء إدخال الرقم السري

لا تطلب أي مساعدة من أي شخص في حال مواجهتك أي مشكلة من الجهاز أثناء السحب.

عند قيامك بأي عملية دفع تأكد من المبلغ الذي ستقوم بدفعه قبل إدخال الرقم السري.

تابع مصروفاتك واستخداماتك للبطاقة أثناء سفرك باستمرار عبر التطبيق المصرفي للهاتف.

لا تشارك أبداً رقمك السري أو رمز التفعيل (OTP) مع أي شخص.

التأكد من قراءة محتويات رسالة (OTP)، اسم المتجر والمبلغ المراد دفعه قبل استخدام رمز التفعيل (OTP) في عمليه الدفع.

قم بتغيير الرقم السري بعد العودة من السفر ومراجعة كافة كشوف الحسابات الخاصة ببطاقتك، وفي حال وجود أي اختلاف يجب الاتصال بالبنك فوراً.

يذكر أن بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت قد أطلق الحملة التوعوية المصرفية الموجهة للجمهور بعنوان “لنكن على دراية” منذ عام 2021 لتعريف عملاء البنوك بأهم الخدمات المصرفية المقدمة لهم، وتعزيز قدراتهم على انجاز معاملاتهم بأمان، لضمان سلامة المعاملات وتعزيز الشمول المالي والاستقرار النقدي والاقتصادي عبر التوعية الشاملة بحقوق والتزامات العملاء، وكذلك التعريف بمزايا التعاملات المالية الإلكترونية وسبل تفادي المخاطر الناجمة عنها، وتحقيق الأمن السيبراني.