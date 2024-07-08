الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع تتجاوز 50 درجة مئوية في بعض المناطق

الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع تتجاوز 50 درجة مئوية في بعض المناطق

توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي اليوم الاثنين تأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع إذ ستتجاوز درجات الحرارة العظمى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

وقال القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن السبب في ذلك يرجع الى تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بامتداد منخفض الهندي الموسمي على سطح الأرض والذي يمد المنطقة بكتلة هوائية شديدة الحرارة ما يؤدى إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خاصة على المناطق البرية.

وأوضح أن الطقس سيكون بصفة عامة شديد الحرارة نهارا وحارا ليلا مع نشاط للرياح الشمالية الغربية على فترات متفاوتة يوم الجمعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة.