جمعية تنمية الكويتية تدشن مشروعا للمياه تستفيد منه 1500 أسرة في تعز اليمنية

دشنت جمعية (تنمية) الخيرية الكويتية اليوم السبت مشروعا للمياه تستفيد منه 1500 أسرة بمديرية (المخا) الساحلية على البحر الأحمر بمحافظة (تعز) اليمنية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.

وأوضحت مؤسسة (التواصل للتنمية الانسانية) المنفذة للمشروع في بيان أن المشروع الذي جرى تدشينه في منطقة (الزهاري) بمديرية (المخا) يتكون من مضخة غاطسة وشبكة تمديدات رئيسية من البئر إلى الخزان البرجي بطول 1650 مترا وشبكة فرعية من البئر إلى المنازل ونقاط التوزيع بطول 650 مترا طوليا إضافة الى خزان برجي بارتفاع 12 مترا وبسعة 25 ألف متر مكعب.

من جانبه أشاد رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي لمديرية (المخا) عبدالله السراجي بجهود دولة الكويت في دعم المشروعات التنموية في اليمن مشيرا إلى أن هذا المشروع سيساهم في تحسين مستوى معيشة السكان وتوفير المياه النظيفة لهم.

بدوره أكد رئيس مؤسسة (التواصل) رائد إبراهيم أن المشروع يهدف لدعم اليمنيين في هذه المنطقة من خلال توصيل المياه إلى كل بيت في قرية (كويت الخير) ونقاط توزيع لمصلحة سكان القرى المجاورة.

وأشار ابراهيم إلى أن هذا المشروع يأتي امتدادا لعشرات المشروعات التنموية التي تنفذها دولة الكويت وأذرعها الإنسانية الأهلية المدعومة من حكومة الكويت وشعبها ومنها جمعية (تنمية) لتخفيف معاناة أشقائهم اليمنيين في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها.

بدورهم أعرب أهالي منطقة (الزهاري) عن سعادتهم بتدشين المشروع الذي سيحل مشكلة نقص المياه التي يعاني منها السكان منذ سنوات جراء تداعيات الحرب المستمرة.