الحكومة المجرية: رئيس الوزراء المجري في موسكو وسيلتقي فلاديمير بوتين

قال متحدث باسم الحكومة المجرية في بودابست الجمعة إن رئيس الوزراء فيكتور أوربان وصل إلى موسكو حيث سيلتقي الرئييس فلاديمير بوتين “في إطار مهمة السلام” الخاصة به بشأن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

وفي حين تتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي منذ الأول من تموز/يوليو، قال مسؤول مكتبه الإعلامي برتلان هافشي إن أوربان سيلتقي بوتين.

ولكن الاتحاد الأوروبي أوضح في وقت سابق أن الرئيس المجري يتصرف “بدون تفويض” منه.

وقال مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إن “زيارة رئيس الوزراء فيكتور أوربان إلى موسكو تجري حصرا في إطار العلاقات الثنائية بين المجر وروسيا”.

تتولى المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. ويعارض التكتل الذي يضم 27 دولة بشدة الحرب الروسية على أوكرانيا، وفرض 14 حزمة من العقوبات غير المسبوقة على موسكو بسبب الغزو.

وقال بوريل “هذا الموقف يستبعد الاتصالات الرسمية بين الاتحاد الأوروبي والرئيس بوتين. وبالتالي فإن رئيس الوزراء المجري لا يمثل الاتحاد الأوروبي بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف “يجدر الذكر أن المحكمة الجنائية الدولية وجهت اتهامات للرئيس بوتين وأصدرت مذكرة توقيف بحقه لدوره فيما يتعلق بالترحيل القسري لأطفال من أوكرانيا إلى روسيا”.

وتأتي زيارة أوربان إلى موسكو بعد أيام على زيارته المفاجئة إلى كييف حيث حض القيادة الأوكرانية على العمل من أجل التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار مع روسيا.