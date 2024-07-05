سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس الجزائري بذكرى استقلال بلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون – رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون – رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وراجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.