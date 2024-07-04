النادي العلمي الكويتي: ماضون في تفعيل التعاون مع الجهات العامة والخاصة وتنمية طاقات الشباب واستثمارها

النادي العلمي الكويتي: ماضون في تفعيل التعاون مع الجهات العامة والخاصة وتنمية طاقات الشباب واستثمارها

أكد رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي طلال الخرافي أن مجلس الإدارة الجديد سيسعى جاهدا لتقديم الدعم وتطوير برامج النادي العلمي وفعالياته وأنشطته وتفعيل التعاون المشترك مع وزارات الدولة وهيئاتها والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنمية واستثمار طاقات الشباب بما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم الكويت.

وقال الخرافي في تصريح صحفي اليوم الخميس إن الجمعية العمومية العادية للنادي زكت مجلس الإدارة الجديد لدورته المقبلة لمدة عامين مقبلين والذي سيواصل مسيرة العمل التطوعي والعطاء لتحقيق أهداف النادي العلمي ورسم السياسات الجديدة التي تمكنه من الاستمرار والاستقرار كما مهد لها المؤسسون الأوائل والعمل على تقديم كل ما يفيد منتسبي النادي ويلبي طموحاتهم وآمالهم.

ولفت إلى أن مجلس الإدارة الجديد يؤمن بضرورة تأهيل منشآت النادي لتتلاءم مع متطلبات الوقت الحاضر مشيرا إلى أن مجلس الإدارة السابق أعد كل المخططات اللازمة لبناء صرح يليق بأبناء الكويت ويضم كل قطاعاته ويكون مؤهلا لإقامة أنشطته وفعالياته المختلفة.

وأعرب عن التقدير لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وثقتهم التي أولوها لمجلس الإدارة الجديد لحمل المسؤولية مثمنا الدور الكبير والجهود المشكورة والمميزة لخدمة النادي ومنتسبيه وبذل الجهود للمحافظة على كوادره والمضي في العمل لخلق بيئة جاذبة للشباب وداعمة للمبدعين والموهوبين.

وذكر الخرافي أن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد أسفر عن تزكيته رئيسا لمجلس الإدارة والشيخة شيخة محمد جراح الصباح نائبة للرئيس وعلي كاظم الجمعة أمينا عاما وعبدالرحمن صالح الفضالة أمينا للصندوق.

وأشار إلى أنه تمت أيضا تزكية عضوية كل من أوس مهلهل النصف ويوسف خالد الحمد وفيصل عبدالمحسن البشر وعبدالله محمود الفرج وأسرار زكريا محمد الأنصاري.