وزارة الدفاع: تخرج 17 ضابطا كويتيا في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية القطرية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية تخرج 17 ضابطا كويتيا في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية بقطر (دورة القيادة والأركان المشتركة رقم 10) ضمن دفعة ضمت ضباطا من مختلف الدول الخليجية والعربية والأجنبية.

ونقل بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس عن الملحق العسكري الكويتي في قطر العميد الركن بدر رسمان قوله إن الدفعة الحالية التي ضمت 15 ضابطا من الجيش الكويتي وضابطين من الحرس الوطني الكويتي تلقى الضباط الدارسون خلالها أهم العلوم العسكرية الحديثة في مجالات القيادة والإدارة والعمليات الدفاعية والأبحاث الفردية.

وأضاف رسمان أن الدورة التي بدأت في شهر سبتمبر الماضي تساهم في الإعداد العلمي والعسكري للضباط الخريجين وتهدف إلى تطوير مقدرة الضباط الدارسين على أعمال هيئة الركن وإجراءات القادة ورفع مستوى الكفاءة في تخطيط وتنفيذ العمليات وتحليل بيئة العمليات على المستوى التعبوي والعملياتي.

يذكر أن برنامج التأهيل والإعداد في هذه الدورة يأتي وفق مقررات تعليمية متطورة تتضمن المتغيرات الدولية والإقليمية من أجل إثراء الفكر العسكري والأكاديمي وصقل المهارات خاصة في التخطيط والتحليل وإدارة المعارك وإصدار الأوامر والقرارات الحاسمة ما يؤهلهم لشغل وظائف قيادية.