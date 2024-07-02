دار سعاد الصباح للثقافة تصدر الكتاب الفائز بمسابقة عبدالله المبارك للإبداع “مواقع التواصل الاجتماعي”

أصدرت دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع العلمي الكتاب الفائز في مسابقة عبدالله المبارك للإبداع العلمي 2018-2019 ويحمل عنوان (مواقع التواصل الاجتماعي.. إيجابياتها وسلبياتها) للباحث عبدالكريم نوفل.

وقالت الدكتورة سعاد الصباح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن استحداث جوائز عبدالله المبارك للإبداع العلمي “بوابة لدخول عشرات المبدعين في العلوم والآداب إلى عالم النشر إذ تنال الأعمال الفائزة ما تستحق من اهتمام بالنشر والتكريم المادي والمعنوي وهو ما يشكل حافزا لجيل الشباب على العطاء والتفوق”.

وأوضحت أن المسابقة موجهة للمبدعين العرب من جيل الشباب منذ ما يقارب ربع قرن في الوقت الذي تكاد تغلق فيه أبواب النشر أمام مواهب الإبداع العربي.

ولفتت إلى أن المسابقة حددت شروط المساهمة بعروبة البحث كاتبا ولغة على الرغم من أن بعض الشروط الإجرائية الأخرى تتغير أحيانا وفق اعتبارات تحددها لجان متخصصة تراعي الظروف والمعطيات.

من جانبه قال مدير الدار علي المسعودي إن مسابقات الدار تهدف إلى تشجيع الشباب المبدع وتفجير طاقاته بالإضافة إلى طرح قضايا تفيد المكتبة العربية.

وأضاف المسعودي في تصريح مماثل أن الكتاب الفائز يضم بين دفتيه أربعة فصول وفي كل فصل عدد من الأبحاث التفصيلية فضلا عن التقديم للدكتورة سعاد الصباح والمقدمة والخاتمة وسرد المراجع.

وأوضح أن الباحث تتناول في الفصل الأول مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي والنشأة والتعريف والميزات والمراحل وغير ذلك من النقاط المهمة التي سلط الضوء عليها.

وذكر أن الكاتب تحدث في الفصل الثاني عن إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي وبحث الفصل الثالث السلبيات والتداعيات التي نتجت عن هذا التطور التقني الهائل.

وأشار إلى أن الكتاب يغطي جانبا مهما تفتقر إليه زوايا المكتبة الكويتية والعربية في هذا المجال.