وزارة الداخلية تنفذ حملة تفتيشية في المحافظات الست لضبط مخالفي قانون الإقامة

مع انتهاء المهلة التي منحتها (الداخلية) لمخالفي قانون الإقامة لتعديل أوضاعهم (من 14 مارس حتى 30 يونيو 2024) نفذت الوزارة حملة تفتيشية فجر اليوم الاثنين في المحافظات الست لضبط مخالفي قانون الإقامة بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وقاد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح الحملة التي استهدفت ضبط مخالفي قانون الإقامة بمشاركة القطاعات الأمنية المعنية والأجهزة المساندة مع انقضاء المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة.

جانب من عملية التأكد من الهوية عن طريق البصمة خلال الحملة التفتيشية التي نفذتها وزارة الداخلية فجر الاثنين وزارة الداخلية تنفذ حملة تفتيشية فجر اليوم الاثنين لضبط مخالفي قانون الإقامة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح يقود الحملة التفتيشية التي استهدفت ضبط مخالفي قانون الإقامة وزارة الداخلية تنفذ حملة تفتيشية فجر اليوم الاثنين لضبط مخالفي قانون الإقامة