العجيري العلمي: موسم “الجوزاء الأولى” يبدأ في الثالث من يوليو المقبل

العجيري العلمي: موسم “الجوزاء الأولى” يبدأ في الثالث من يوليو المقبل

أعلن مركز العجيري العلمي اليوم السبت بدء موسم جديد من المواسم الصيفية ويطلق عليه (الجوزاء الأولى) في الثالث من شهر يوليو المقبل ويمتد لمدة 13 يوما.

وذكر المركز في بيان صحفي أن هذا الموسم يعتبر ثالث منازل فصل الصيف في الجزيرة العربية وتنصرف فيه الشمس إلى الجنوب تجاه خط الاستواء ويطلق عليه في تقويم الشمس والقمر اسم (الهقعة).

واضاف أن لسعة الشمس في هذا الموسم تكون في أشدها وان حركتها وميلانها ونزولها وعودة الظل ملحوظة بعد أن كانت فوق الرأس بشكل مباشر خلال الأيام الماضية بالتزامن مع الإنقلاب الصيفي.

واوضح ان الشمس خلال هذا الموسم ترجع من أعلى مد لها شمالا فيبدأ الليل بأخذ حصته من النهار ويطلق على هذه الظاهرة (الانصراف).

وقال ان (الانصراف) يرتبط بقدوم الحر اللآهب بسبب انصراف الشمس من الجهة الشمالية والبدء بنزولها وميلانها مشيرا إلى أن هذه الفترة من العام يطلق عليها (جمرة القيظ) إضافة إلى تميزها بدخول رياح البوارح.

وافاد المركز أن النهار يسجل خلال موسم (الجوزاء الأولى) 13 ساعة و59 دقيقة مبينا أن أول يوم من الموسم يكون وقت غروب الشمس وأذان صلاة العشاء قد بلغا أقصى مدى لهما في التأخر طوال العام.