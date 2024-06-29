الهلال الأحمر: دخول 40 طنا من الطحين إلى غزة لمساعدة آلاف النازحين

الهلال الأحمر: دخول 40 طنا من الطحين إلى غزة لمساعدة آلاف النازحين

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت دخول 40 طنا من الطحين إلى قطاع غزة لمساعدة آلاف النازحين الفلسطينيين.

وقال رئيس الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح صحفي إن “الجمعية نفذت هذا المشروع بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني لدعم أبناء القطاع في مواجهة خطر الموت والجوع وسوء التغذية ولاسيما الأطفال وكبار السن”.

وأوضح الساير أن كيس الطحين الذي يزن 25 كيلوغراما يكفي أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر تقريبا مشيرا إلى أن توزيع المساعدات سيكون في محافظتي غزة وشمال غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأعرب عن الأمل أن تساهم هذه المساعدات في تخفيف معاناة آلاف الأسر المحاصرة تحت القصف وتوقف كل مخابز القطاع بسبب نفاد الوقود إذ أصبح رغيف الخبز مطلبا وحاجة لأكثر من مليوني نسمة محاصرين تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الجمعية مستمرة في استقبال التبرعات لدعم الأشقاء في غزة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية أو في مقرها.

وأشار الساير إلى أن حملة المساعدات مستمرة لدعم الأشقاء وتخفيف وطأة الأزمة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين مضيفا أن الكويت ستواصل مسيرة دعم العمل الإنساني ولن تألو جهدا في تقديم مساعداتها التي تعكس صورة البلاد المشرفة تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن سكان قطاع غزة يعانون جوعا كارثيا والأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف.

كما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب.

وأرسلت دولة الكويت آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة ولا يزال الجسر الجوي الإغاثي الكويتي مستمرا إلى جانب إرسال عشرات سيارات الإسعاف منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.