رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف يشهد حفل تخريج 76 ضابط صف

رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف يشهد حفل تخريج 76 ضابط صف

شهد رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد اليوم الخميس حفل تخريج ل76 ضابط صف برتبة وكيل عريف.

وقالت (الاطفاء) في بيان صحفي إن اللواء فهد هنأ الخريجين ونقل لهم تهنئة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح داعيا إياهم للمحافظة على القسم الذي أدوه وحثهم على تأدية الواجب المطلوب بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل.

وأكد اللواء فهد أن منتسبي القوة يضحون بأنفسهم من أجل مهنة إنسانية يحافظون من خلالها على الأرواح والممتلكات لتحقيق الأمن المجتمعي.