وزيرة البلدية تؤكد أهمية إنشاء بنية تحتية متميزة تعزز الإمكانيات الاقتصادية والسياحية للدولة

أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان اليوم الخميس أهمية إنشاء بنية تحتية متميزة تعزز الإمكانيات الاقتصادية والسياحية للدولة.

وقالت الوزيرة المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماعها مع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر ورئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية الشيخ محمد السلمان الحمود الصباح “إننا نبحث الخطط الهادفة إلى ضمان تقديم خدمات عالية الجودة متماشية مع الشكل الجمالي للدولة”.

وأوضحت أنه تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم وتطوير المشروعات التي من شأنها المساهمة في إثراء الحياة الثقافية والاجتماعية والسياحية في البلاد مؤكدة أن هذا التعاون سيعزز التطوير المستدام والشامل في مختلف القطاعات علاوة على تعزيز رفاهية المواطنين وتحقيق رضاهم.

وذكرت أن الاجتماع أتاح الفرصة كذلك لتبادل الآراء والخبرات حول تطوير مشروعات جديدة ومبتكرة تخدم القطاعات المتنوعة مع التركيز خصوصا على مجال (الفود ترك) أي عربات المطاعم المتنقلة.

وبينت أن الاجتماع تناول آليات تنظيم قطاع (الفود ترك) وتطويره وكيفية تخصيص مواقع استراتيجية تتناسب مع الصورة العمرانية والثقافية للكويت بما في ذلك التركيز على تحسين الواجهة البحرية واستخدام ممرات مخططة جيدا ومناطق جلوس تتماشى مع المعايير العمرانية والثقافية للكويت.

ولفتت الوزيرة المشعان إلى أهمية التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة وتسهيل الإجراءات لتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين.

وأفادت بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز القطاع السياحي بالكويت وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات الجميع وتطلعاتهم مما يجعل الكويت مثالا يحتذى في تنظيم وتطوير المشروعات السياحية والتجارية المتنقلة.

وأعربت الوزيرة المشعان عن الشكر إلى الوزير العمر على الدور المميز لوزارة التجارة في إصدار ومراجعة تراخيص (الفود ترك) وتنظيمها بما يلبي احتياجات السكان في الكويت إضافة إلى مراجعة وتحديث اللوائح والتشريعات المتعلقة بتراخيص (الفود ترك) وضمان أن تتماشى مع المعايير الصحية والبيئية والجودة.

يذكر أن شركة المشروعات السياحية تعتبر شريكا رئيسيا في تنظيم الواجهة البحرية في الكويت وتنفيذ آليات ترتيبها بما يلبي تطلعات الجمهور ويعكس جمالية المنطقة البحرية وجاذبيتها.

وتشمل مهام الشركة تخطيط وتصميم المناطق السياحية والترفيهية على الواجهة البحرية بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المرافق السياحية والتجارية في تلك المناطق.