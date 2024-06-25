انتخاب بدر ناصر الخرافي نائبا لرئيس مجلس إدارة المجموعة والدكتور سعد الناهض عضوا مستقلا

عقدت مجموعة زين جمعيتها العامة العادية في مقرها الرئيسي بنسبة حضور بلغت 76%، وشهدت أعمال الجمعية إضافة بند جديد، وهو خاص بانتخاب عضو مجلس إدارة ليكمل مدة عضوية عضو مجلس الإدارة المستقيل.

وأفادت المجموعة أن الجمعية العامة العادية وافقت على إدراج البند الجديد الخاص بـ “انتخاب عضو مجلس إدارة ليكمل مدة عضوية عضو مجلس الإدارة المستقيل”، وبناءً على ذلك قام رئيس الجلسة أسامة الفريح بفتح باب التصويت على هذا البند، والبند الأساسي المدرج سابقا على جدول أعمال الجمعية العمومية الخاص بالانتخاب التكميلي لشغل منصب عضو مجلس الإدارة المستقل.

نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي

وانتخبت الجمعية العمومية العادية شركة أوزتيل هولدينجز اس بي سي ليميتيد لعضو مجلس الإدارة المكمل، التي أعلنت بدورها عن تسمية بدر ناصر الخرافي ممثلا لها في عضوية مجلس الإدارة، كما انتخبت الجمعية العامة العادية عضو مجلس الإدارة المستقل المكمل بفوز الدكتور سعد أحمد الناهض، وجاء فهد عبد الرحمن المخيزيم كعضو احتياط مستقل.

الدكتور سعد أحمد الناهض

واجتمع مجلس إدارة مجموعة زين بعد انعقاد أعمال الجمعية العامة العادية، وقام المجلس بانتخاب بدر ناصر الخرافي نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

وكانت المجموعة عقدت مؤخرا جمعيتها العمومية غير العادية بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة من أجل استيفاء المتطلبات الرقابية، للموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة، وزيادة عدد أعضاء المجلس، وفقا لمتطلبات المادة 2-2 من الكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات، حيث وافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة، وفقاً لمتطلبات المادة 2-2 من الكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات.

ونصت المادة رقم (15) بعد التعديل على: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 10 أعضاء، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم، وتنتخب الجمعية العامة الباقين بالاقتراع السري، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المعينين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة.