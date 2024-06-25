صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يعزي ملك الأردن بضحايا شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات إغاثية لقطاع غزة

25 يونيو، 2024
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث شاحنات عسكرية كانت متجهة لقطاع غزة ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية ويلهم أسر الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء.

المصدر
كونا
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25 يونيو، 2024
0 45 أقل من دقيقة

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