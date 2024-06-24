“كونا” تحيل شكوى قدمتها إحدى موظفاتها للمدير العام على الشؤون القانونية للتحقيق فيھا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأنها

“كونا” تحيل شكوى قدمتها إحدى موظفاتها للمدير العام على الشؤون القانونية للتحقيق فيھا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأنها

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أنها أحالت شكوى تقدمت بها إحدى موظفاتها إلى المدير العام للوكالة على إدارة الشؤون القانونية للتحقيق فيها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكدت (كونا) في بيان لها بهذا الشأن حرصها على توفير بيئة عمل صحية لجميع منتسبي الوكالة وحماية وضمان حقوق وواجبات العاملين فيها بما ينعكس بصورة إيجابية على أجواء العمل ورفع الكفاءة المهنية ويحقق رسالة (كونا) الإعلامية.

واستنكرت الوكالة استخدام نقابة العاملين في (كونا) القضايا الحساسة لمنتسبيها لأي غرض كان مؤكدة أن مثل هذه الحوادث المرفوضة شرعا وأخلاقيا وقانونيا لھا طبيعتها التي تتطلب المحافظة على خصوصيات الموظفين وصون كراماتھم لا سيما أن استخدامها كأداة ضغط على إدارة الوكالة من شأنه النيل من مكانة (كونا) وسمعة موظفيھا.

وأوضحت الوكالة أن الموظفة الشاكية اتخذت المسار الصحيح والسليم بتقديم شكوى مباشرة إلى المدير العام نظرا إلى طبيعة هذه الشكوى وخصوصيتها بيد أن ما قامت به النقابة من خلال التشهير بالقضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل البدء بالإجراءات القانونية مخالف لأخلاقيات العمل وحقوق الموظفين.

وشددت الوكالة على إيمانها الراسخ بحرية العمل النقابي المنضبطة وفق القانون غير أن هذه الحرية ينبغي لها أن تكون مسؤولة وتمارس في حدود القوانين واللوائح المنظمة لعملھا.

وجددت الوكالة التأكيد على أنها لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لصون كرامة منتسبيها وسمعتهم والمحافظة على حقوقهم وفق اللوائح والنظم المنظمة لذلك.