وكالة الأنباء الكويتية كونا

“كونا” تحيل شكوى قدمتها إحدى موظفاتها للمدير العام على الشؤون القانونية للتحقيق فيھا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأنها

24 يونيو، 2024
0 38 دقيقة واحدة

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أنها أحالت شكوى تقدمت بها إحدى موظفاتها إلى المدير العام للوكالة على إدارة الشؤون القانونية للتحقيق فيها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكدت (كونا) في بيان لها بهذا الشأن حرصها على توفير بيئة عمل صحية لجميع منتسبي الوكالة وحماية وضمان حقوق وواجبات العاملين فيها بما ينعكس بصورة إيجابية على أجواء العمل ورفع الكفاءة المهنية ويحقق رسالة (كونا) الإعلامية.

واستنكرت الوكالة استخدام نقابة العاملين في (كونا) القضايا الحساسة لمنتسبيها لأي غرض كان مؤكدة أن مثل هذه الحوادث المرفوضة شرعا وأخلاقيا وقانونيا لھا طبيعتها التي تتطلب المحافظة على خصوصيات الموظفين وصون كراماتھم لا سيما أن استخدامها كأداة ضغط على إدارة الوكالة من شأنه النيل من مكانة (كونا) وسمعة موظفيھا.

وأوضحت الوكالة أن الموظفة الشاكية اتخذت المسار الصحيح والسليم بتقديم شكوى مباشرة إلى المدير العام نظرا إلى طبيعة هذه الشكوى وخصوصيتها بيد أن ما قامت به النقابة من خلال التشهير بالقضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل البدء بالإجراءات القانونية مخالف لأخلاقيات العمل وحقوق الموظفين.

وشددت الوكالة على إيمانها الراسخ بحرية العمل النقابي المنضبطة وفق القانون غير أن هذه الحرية ينبغي لها أن تكون مسؤولة وتمارس في حدود القوانين واللوائح المنظمة لعملھا.

وجددت الوكالة التأكيد على أنها لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لصون كرامة منتسبيها وسمعتهم والمحافظة على حقوقهم وفق اللوائح والنظم المنظمة لذلك.

المصدر
كونا
الوسوم
24 يونيو، 2024
0 38 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الخدمة المدنية: ترشيح 4444 من الباحثين عن عمل كدفعة أولى وفق خطة التوظيف الجديدة

24 يونيو، 2024

الجنايات تقضي بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي 4 سنوات عن تهمة التدخل في صلاحيات سمو الأمير

24 يونيو، 2024

اليوسف يبحث مع سفيري كرواتيا وإيران التعاون المشترك

24 يونيو، 2024

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى أمير قطر بالذكرى الـ11 لتوليه مقاليد الحكم

24 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى