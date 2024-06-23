الدوري الإسباني: إسبانيول يعود إلى دوري النخبة بعد عام من سقوطه

الدوري الإسباني: إسبانيول يعود إلى دوري النخبة بعد عام من سقوطه

عاد إسبانيول إلى الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2024-2025 بعد عام من سقوطه بفوزه الأحد على ريال أوفييدو 2-0 إياباً، ليعوّض خسارته 0-1 ذهاباً في الملحق المؤهل إلى أندية النخبة.

وسجل خافي بوادو (26 عاماً) هدفي إسبانيول في غضون 3 دقائق قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقتين 44 و45+2، ليمنح فريق طفولته على ملعب “ستايدج فرونت ستايدوم” بطاقة الصعود الاخيرة إلى “الليغا”.

واحتل إسبانيول النادي الآخر لبرشلونة المركز الرابع في الدرجة الثانية، ما أهله لخوض الملحق.

وكان أوفييدو فاز في مباراة الذهاب 1-0 على ملعبه الأحد الماضي بفضل هدف البرازيلي ألكسندر أليماو في الدقيقة 72.

وباءت جهود أوفييدو بعد خسارته في كاتالونيا، للعودة إلى الدوري الإسباني بالفشل منذ موسم 2000-2001.

ويجمع ملحق الصعود الفرق بين المركزين الثالث والسادس (إيبار، إسبانيول، سبورتنغ خيخون وريال أوفييدو توالياً)، وقد انضم إسبانيول إلى ليغانيس وبلد الوليد بعدما حجزا بطاقتي التأهل المباشر باحتلالهما للمركزين الاول والثاني توالياً.