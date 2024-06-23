انهيار أرضي يودي بحياة 5 أشخاص على الأقل في الصين بعد هطول أمطار غزيرة

انهيار أرضي يودي بحياة 5 أشخاص على الأقل في الصين بعد هطول أمطار غزيرة

لقي خمس أشخاص حتفهم جراء انهيار أرضي في منطقة جبلية في وسط الصين، حسبما أفادت وسيلة إعلامية رسمية الأحد، وذلك في وقت تشهد أجزاء من البلاد حالة تأهّب تحسّباً لسوء الأحوال الجوية.

وأفادت قناة “سي سي تي في” الرسمية بأنّ الأمطار الغزيرة تسبّبت في انهيارات أرضية مميتة في قرية ملحقة ببلدة هوايهو الواقعة على بعد حوالى 1500 كيلومتر جنوب غرب بكين.

وانهارت أربعة منازل في وقت مبكر الأحد بينما قُتل خمسة أشخاص، وفقاً للقناة التي أوضحت أنّ عمليات بحث جارية لمحاولة العثور على ثلاثة مفقودين.

وتواجه الصين في الأشهر الأخيرة ظروفاً مناخية قاسية وحرارة غير عادية محلّياً، تفاقمت بسبب تغيّر المناخ وفقاً للعلماء.

وصدرت الجمعة عدّة تحذيرات حمراء بسبب هطول أمطار غزيرة، خصوصاً في مقاطعة خبي (وسط) التي تعدّ ووهان عاصمتها، وكذلك في آنهوي (شرق).

وتسبّبت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة بفيضانات، خصوصاً في مقاطعة غوانغدونغ (جنوب) التي تعدّ رمزية في إطار القوة الصناعية.

وقُتل 38 شخصاً على الأقل هذا الأسبوع، وفقاً لحصيلة رسمية نُشرت الجمعة.

في الأثناء، سجّلت درجات حرارة مرتفعة جدا في جزء كبير من شمال البلاد الأسبوع الماضي، بما في ذلك العاصمة بكين حيث تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية.