بلدية الكويت تحذر أصحاب السكن الخاص من تأجير سراديب منازلهم للتخزين

نبهت بلدية الكويت اليوم الأحد المواطنين من أصحاب السكن الخاص والنموذجي لتجنب الوقوع بمخالفة قانونية تتمثل بتأجير سراديب منازلهم وتحويلها إلى مخازن بعد إخلاء سراديب العقارات الاستثمارية والتجارية محذرة من استغلال السراديب كمخازن لمصالح مادية على حساب تعريض الأرواح والممتلكات الخاصة للخطر.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي بإسم بلدية الكويت محمد سندان في بيان صحفي إن الفرق الرقابية رصدت مؤخرا إعلانات عشوائية تتضمن طلب تأجير سراديب بمقابل مادي مرتفع في مناطق السكن الخاص والنموذجي بعد إخلاء بضائع المخالفين من سراديب عقارات المناطق الاستثمارية والتجارية.

وأكد سندان أن فرق البلدية ستتصدى عبر جولاتها التفتيشية لهؤلاء المخالفين لمنع تخزين البضائع بكافة أنواعها الغذائية أو الأثاث أو المواد سريعة الاشتعال أو التي تحتوي على غازات سامة في المنازل وسراديبها واستغلالها لغير الغرض المخصصة لها وهو السكن ما يعد مخالفة جسيمة للوائح وأنظمة وقانون البلدية.

وأوضح أن البلدية مستعدة للتعامل مع بلاغات المواطنين والمقيمين فور ورودها عبر الاتصال على الخط الساخن (139) أو عبر خدمة (واتساب) على الرقم 24727732 لاستقبال الشكاوى للابلاغ عن أي مخالفة سرداب عقار السكن الخاص والنموذجي.