تعليق جزئي للملاحة البحرية في مضيق الدردنيل بسبب حريق غابات في شمال غرب تركيا

تعليق جزئي للملاحة البحرية في مضيق الدردنيل بسبب حريق غابات في شمال غرب تركيا

عُلّقت الملاحة البحرية في اتّجاه واحد في مضيق الدردنيل في شمال غرب تركيا، بسبب حريق غابات، وفق ما أعلن جهاز خفر السواحل التركي.

وجاء في منشور للجهاز على منصة إكس أن “الملاحة البحرية (…) باتّجاه الشمال-الجنوب علّقت موقتا”.

وتم إخلاء قرية في إحدى محافظات ولاية جناق قلعة بسبب تقدّم النيران، وفق ما أعلنت سلطات الولاية في بيان.

وتم نشر تسع طائرات وست مروحيات وأكثر من 360 عنصر إطفاء في المنطقة، وفق ما أعلن على إكس وزير الزراعة ابراهيم يوماقلي.

يربط مضيق الدردنيل الذي يعد الحدود الطبيعية بين أوروبا وآسيا، بجر إيجه ببحر مرمرة.

في العام 2023 عبرت هذا المضيق 44892 سفينة وفق وزارة النقل التركية، أي نحو ضعفي حركة عبور قناة السويس ونحو ثلاثة أضعاف حركة عبور قناة بنما.

تعد ولاية جناق قلعة وجهة سياحية وهي تضم آثار مدينة طروادة.

في القرن العشرين شهدت معركة الدردنيل (آذار/مارس 1915-كانون الثاني/يناير 1916)، التي تكبّدت فيها قوات الحلفاء واحدة من أشدّ الخسائر فداحة إبان الحرب العالمية الأولى في مواجهة الإمبراطورية العثمانية.