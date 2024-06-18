وزيرة الشؤون: رفع جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وتسريع إنجاز معاملاتهم

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة ضرورة رفع جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة عبر التسريع في وتيرة العمل وإنجاز المعاملات الخاصة بهم بأسرع وقت ممكن وسد احتياجاتهم على أكمل وجه.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الحويلة اليوم الثلاثاء خلال زيارتها لمقر مركز رعاية وتأهيل المعاقين في منطقة الصباحية.

وأوضحت اوزيرة أن زيارتها للمركز تأتي ضمن الجولات المفاجئة التي تقوم بها للاطلاع عن كثب على سير العمل وتلمس المشكلات التي قد تواجه الموظفين والمراجعين والعمل عل تذليلها.

ولفتت إلى أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على آخر تطورات العمل والتي سيكون لها أثر إيجابي في تطوير الخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين وتذليل الصعوبات أمام الأشخاص من ذوي الإعاقة وذويهم.