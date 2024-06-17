وكيل الداخلية يتفقد عددا من مخافر الشرطة ومركز الإيواء للعمالة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

وكيل الداخلية يتفقد عددا من مخافر الشرطة ومركز الإيواء للعمالة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

‏قام وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الإثنين بجولة تفقدية شملت مخفر شرطة القصر وشرطة سعد العبدالله ومركز الإيواء للعمالة للوقوف على الجاهزية والاستعداد والاطلاع على سير العمل.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي ان الفريق الشيخ سالم النواف نقل في بداية جولته تحيات وتهاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لمنتسبي قطاع الأمن العام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت أن الفريق الشيخ سالم النواف اطلع على استعدادات منتسبي قطاع الأمن العام وجاهزيتهم للعمل الميداني بما يرفع من الكفاءة ويحقق الهدف المنشود في حفظ أمن وأمان البلاد.

وذكرت أن وكيل الداخلية قام أيضا بجولة تفقدية في مركز الإيواء للعمالة واطلع على آلية العمل وشدد على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والالتزام بالجانب الإنساني.

وقالت إن الشيخ سالم النواف أعرب عن اعتزازه برجال الأمن وأثنى على الجهود التي يقدمونها للحفاظ على أمن وسلامة الوطن مشيدا بتنفيذهم للمهام والواجبات المنوطة بهم ومطالبا إياهم بمزيد من الحرص واليقظة.

جانب من الجولة التفقدية لوكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح على مخافر الشرطة ومركز الإيواء للعمالة

وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح مع عدد من منتسبي وزارة الداخلية