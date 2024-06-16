إيران ترفض بيان الثلاثي الأوروبي بشأن برنامجها النووي

رفضت إيران اليوم الأحد البيان المشترك للدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا والمانيا) الذي تحدث عن “توسيع جديد” لبرنامج طهران النووي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية إن “البيان الأوروبي لا قيمة له ويحتوي على ادعاءات مخالفة للواقع وهو مدان”.

وأكدت طهران أن طبيعة برنامجها النووي “سلمي تماما ولا مكان للأسلحة النووية في العقيدة العسكرية والدفاعية الإيرانية”.

وأضاف البيان أن “إيران ملتزمة باستمرار تعاونها البناء والفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار حقوقها وتكاليفها وهي نفذت وستستمر في مشاريعها النووية السلمية وفقا لمعاهدة الحد من الانتشار النووي واتفاقيات الضمان”.

وكانت فرنسا والمانيا وبريطانيا قد أعربت أمس السبت في بيان مشترك عن إدانتها “لإجراءات إيران الأخيرة كما أوردتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية” معتبرة أنها “تهدف الى توسيع جديد لبرنامجها النووي”.