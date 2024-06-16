صورة أرشيفية

إيران ترفض بيان الثلاثي الأوروبي بشأن برنامجها النووي

17 يونيو، 2024
0 35 أقل من دقيقة

رفضت إيران اليوم الأحد البيان المشترك للدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا والمانيا) الذي تحدث عن “توسيع جديد” لبرنامج طهران النووي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية إن “البيان الأوروبي لا قيمة له ويحتوي على ادعاءات مخالفة للواقع وهو مدان”.

وأكدت طهران أن طبيعة برنامجها النووي “سلمي تماما ولا مكان للأسلحة النووية في العقيدة العسكرية والدفاعية الإيرانية”.

وأضاف البيان أن “إيران ملتزمة باستمرار تعاونها البناء والفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار حقوقها وتكاليفها وهي نفذت وستستمر في مشاريعها النووية السلمية وفقا لمعاهدة الحد من الانتشار النووي واتفاقيات الضمان”.

وكانت فرنسا والمانيا وبريطانيا قد أعربت أمس السبت في بيان مشترك عن إدانتها “لإجراءات إيران الأخيرة كما أوردتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية” معتبرة أنها “تهدف الى توسيع جديد لبرنامجها النووي”.

المصدر
وكالات
الوسوم
17 يونيو، 2024
0 35 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الكرملين: تصريحات أمين عام حلف شمال الأطلسي حول نشر أسلحة نووية تمثل “تصعيدا”

17 يونيو، 2024

مقتل 13 على الأقل جراء تصادم قطارين في الهند

17 يونيو، 2024

هزة أرضية بقوة 6.3 درجات تضرب جنوب البيرو

16 يونيو، 2024

زيلينسكي: روسيا وقادتها “غير مستعدين لسلام عادل”

16 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى