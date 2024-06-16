الهلال الأحمر الكويتي توزع أضاحي العيد على الأسر اللبنانية المحتاجة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان

شرعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد بتوزيع أضاحي عيد الأضحى المبارك على نحو 1500 أسرة من اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان وذلك طيلة أيام العيد.

وقال منسق الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن جمعية الهلال الأحمر الكويتي بدأت بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني جريا على عادتها في عيد الاضحى المبارك في كل عام بتوزيع أضاحي العيد على الأسر اللبنانية المحتاجة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في مناطق مختلفة من لبنان.

واعتبر بطرس أن هذه الأضاحي تعد لفتة انسانية من الهلال الأحمر الكويتي في مناسبة “عابقة بأجواء المحبة والتعاون والانسانية” وتلمسا منه لحاجة الأسر المحتاجة في سد حاجتها من الطعام في هذه المناسبة السنوية.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي قد وزعت في وقت سابق الأسبوع الماضي كسوة العيد على نحو 2000 أسرة من الأسر اللبنانية واللاجئين السوريين في لبنان كما تتابع الجمعية المرحلة الثانية التي بدأتها مطلع الشهر الجاري من توزيع المساعدات لأبناء الجنوب اللبناني المتضررين من جراء المواجهات العسكرية التي يشهدها الجنوب منذ أكتوبر الماضي لدعم صموهم في قراهم وبلداتهم.

وتتضمن مساعدات المرحلة الثانية الجارية في الجنوب اللبناني مواد غذائية وأساسية توزع بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني وتشمل 6 آلاف أسرة لبنانية.

جمعية الهلال الاحمر الكويتي توزع أضاحي عيد الاضحى على اللبنانيين واللاجئين الفلسطينين والسوريين في لبنان