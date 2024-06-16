وزيرة الشؤون تزور مجمع دور الرعاية الاجتماعية لتهنئة النزلاء بعيد الأضحى المبارك

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد بزيارة مجمع دور الرعاية الاجتماعية لتقديم التهاني للنزلاء وتوزيع العيادي بمناسبة عيد الاضحى المبارك والاطمئنان على سير العمل.

ورفعت الوزيرة الحويلة في تصريح للصحفيين أسمى ايات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الامين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ولسمو الشيخ احمد العبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وللشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وأكدت الحرص على هذه العادة السنوية ومشاركة نزلاء دور الرعاية الاجتماعية والمسنين والاطفال وذوي الاعاقة فرحة العيد مشيدة بجهود العاملين في مجمع دور الرعاية الاجتماعية.

كما أكدت حرص الوزارة على تطوير دور الرعاية بصفة عامة ودور الايواء لجميع فئات الإعاقة بصفة خاصة لتحقيق أهداف عديدة منها تأهيل تلك الفئات وتعزيز الاعتماد على النفس فضلا عن توفير الجو الأسري لهم بما يتيح لذويهم الاطمئنان عليهم والثقة في الخدمات المقدمة لهم.

وقامت الوزيرة الحويلة بزيارة تفقدية للمطبخ المركزي المسؤول عن تجهيز وجبات النزلاء وذلك للاطمئنان على جودة الوجبات وشروط النظافة والسلامة الغذائية المطلوبة واستمعت إلى جميع الملاحظات ووجهت بزيادة الحرص على تقديم افضل خدمة وفق أعلى معايير الجودة للنزلاء في جميع النواحي والخدمات المقدمة لهم.

وأشارت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تولي أهمية كبيرة لتقديم كافة الخدمات والرعاية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية ولجميع الفئات التي ترعاها الوزارة.

وكانت جولة الوزيرة شملت إدارة رعاية المسنين (مركز فرح التخصصي) وإدارة رعاية الأحداث وإدارة الحضانة العائلية وإدارة مركز المعاقين التابع لهيئة شؤون ذوي الاعاقة والمطبخ المركزي التابع لإدارة الخدمات.

ورافق الوزيرة الحويلة خلال الجولة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة الدكتور خالد العجمي وعدد من قيادات الوزارة والمسؤولين.

وزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة خلال زيارتها مجمع دور الرعاية الاجتماعية