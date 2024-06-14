يوروبول

يوروبول: تفكيك قنوات دعائية تابعة لتنظيم عادش

14 يونيو، 2024
0 35 دقيقة واحدة

أعلنت أجهزة أمنية وقضائية أوروبية الجمعة أن الشرطة في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة تمكنت من تفكيك خوادم تستضيف وسائل إعلام مرتبطة بتنظيم داعش “تحرّض على الإرهاب بما لا يقل عن 30 لغة”.

وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون “يوروبول” ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “يوروجست” أن السلطات في اسبانيا قبضت على تسعة “أفراد متطرفين” وتم إيقاف خوادم في الولايات المتحدة والمانيا وهولندا وايسلندا.

وجاء في بيان مشترك أن “العمليات المشتركة هذا الأسبوع هي جزء من الجهود المستمرة واليقظة الدائمة للتصدي للدعاية والاتصالات الإرهابية عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وشملت القنوات المستهدفة محطة إذاعية ووكالة أنباء ومحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بلغات متعددة.

وجاءت المداهمات تتويجا لتحقيق استمر عاما واستهدف شبكات الدعاية “وبالتالي الحد من قدرة المنظمات الإرهابية على تجنيد الأشخاص وتجنيدهم عبر الإنترنت”.

وقالت السلطات إن بعض المواقع جرى استخدامها أيضا لجمع الأموال وتنسيق الهجمات، مع تعليمات عن كيفية صنع المتفجرات.

وقال ألبرتو رودريغيز فاسكيز من الشرطة الإسبانية للصحافيين، إن هناك “صلة مباشرة” بين نوع الدعاية التي يتم نشرها وزيادة خطر وقوع هجمات.

وأضاف أن حذف الخوادم “يحرم الخصم من ساحة المعركة على الإنترنت، ويمنع تعبئة الأفراد الإرهابيين الحاليين ودفع آخرين غيرهم إلى التطرف”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
14 يونيو، 2024
0 35 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

مجموعة السبع: وكالات الأمم المتحدة يجب أن تعمل بدون عائق في غزة

14 يونيو، 2024

وزير الدفاع الأميركي: بوتين لا يمكنه أن يملي شروط السلام على أوكرانيا

14 يونيو، 2024

بوتين: على أوكرانيا سحب قواتها من أربع مناطق والتخلي عن الناتو لتحقيق السلام عبر التفاوض

14 يونيو، 2024

إسبانيا وتركيا تحثان الدول الأوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين

13 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى