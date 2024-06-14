مجموعة السبع: وكالات الأمم المتحدة يجب أن تعمل بدون عائق في غزة

دعا زعماء مجموعة السبع إلى السماح لوكالات الأمم المتحدة، ومن بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بالعمل بدون عائق في قطاع غزة الذي يعيش أزمة إنسانية مستفحلة في ظل الحصار والحرب بين الاحتلال وحماس، وفق ما جاء في مسودة البيان الختامي لقمتهم.

وقالوا في مسودة النص التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس “نحث جميع الأطراف على تسهيل المرور السريع وبدون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين، وخصوصا النساء والأطفال” عبر جميع الطرق البرية والبحرية الممكنة.

وأضافوا “من الأهمية بمكان أن تكون الأونروا وغيرها من منظمات وشبكات التوزيع التابعة لوكالات الأمم المتحدة قادرة بشكل كامل على تقديم المساعدات لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، وأداء تفويضها بفعالية”.

وتواجه الأونروا التي تنسق القسم الأكبر من المساعدات لغزة، صعوبات بعد أن اتهم الاحتلال في كانون الثاني/يناير 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالضلوع في هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

أدى ذلك إلى قيام العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة، الجهة المانحة الرئيسية، بتعليق التمويل للوكالة بشكل مفاجئ، ما يهدد جهودها لإيصال المساعدات إلى غزة، رغم أن عدة دول استأنفت التمويل مذاك.

واستنكر الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفاؤه في مجموعة السبع (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا واليابان) “العدد غير المقبول” من المدنيين الذين قتلوا “في كلا الجانبين” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

في هذا الصدد، قالوا إن “قلقا عميقا يساورهم إزاء عواقب العمليات البرية الجارية في رفح” (جنوب) على السكان المدنيين والتي بدأها جيش الاحتلال في 7 أيار/مايو بهدف معلن هو القضاء على قوات حماس.

وطالبت دول مجموعة السبع الاحتلال بـ”الامتناع” عن شن عملية واسعة النطاق في المدينة المتاخمة لمصر.

كما كررت مجموعة السبع “دعمها الكامل” لمقترح وقف إطلاق النار الذي أعلنه جو بايدن في 31 أيار/مايو وينص على الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة و”زيادة كبيرة في تدفق المساعدات الإنسانية”.

وجددت “دعوة حماس لقبول وتنفيذ” المقترح “بشكل كامل وبدون لبس”، وقد ظل حتى الآن حبرا على ورق مع تمسك الاحتلال وحماس بمواقفهما.