وزيرة الأشغال العامة ووزيرة البلدية د. نورة المشعان

وزيرة البلدية: الإزالة الفورية لمخالفات السكن الاستثماري والتجاري

13 يونيو، 2024
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أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان اليوم الخميس الإزالة الفورية لمخالفات السكن الاستثماري والتجاري المخالفة بمناطق المنقف والمهبولة وجليب الشيوخ.

وقالت الوزيرة المشعان للصحفيين عقب جولة مشتركة مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إنه تم رصد العديد من المخالفات في تلك العقارات.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق القانون بشكل مباشر على جميع المخالفين وإزالة جميع المخالفات بشكل فوري مبينة أن البلدية قامت بالفعل اليوم بقطع التيار الكهربائي على العقارات المخالفة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وذكرت أنه سيتم تشكيل لجنة محايدة من الفتوى والتشريع للتحقيق بحادث حريق عمارة المنقف إضافة الى التحقيق بالعمارات المجاورة والتي بها نفس أنواع المخالفات.

المصدر
كونا
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13 يونيو، 2024
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