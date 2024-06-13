الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة نهارا وحار ومائل للحرارة ليلا خلال نهاية الأسبوع

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي اليوم الخميس ان الطقس خلال نهاية الأسبوع شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا مع ارتفاع نسبي في الرطوبة وفرص لتشكل الضباب الخفيف على المناطق الساحلية.

واضاف القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي المصحوب بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا ورياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية على فترات خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ويكون الطقس بوجه عام في هذه الفترة وخلال أيام العيد شديد الحرارة نهارا وحار الى مائل للحرارة ليلا.

وأوضح أن الطقس المتوقع اليوم نهارا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا من (8 إلى 42) كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (47-49) درجة مئوية مبينا ان حالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج من (1 إلى 4) أقدام.

وذكر ان الطقس مساء اليوم حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من (8 إلى 28) كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة (28 – 31) درجة مئوية أما حالة البحر فخفيف إلى معتدل الموج من (1 الى 3) آقدام.

وقال ان حالة الطقس نهار الجمعة شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه تتحول الى شمالية شرقية على المناطق الساحلية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة من (8 الى 32) كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (47 – 49) درجة مئوية أما حالة البحر فخفيف إلى معتدل الموج من (1 إلى 4) أقدام.

وأضاف أن الطقس مساء الجمعة حار إلى مائل للحرارة ورطب على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من (8 إلى 28) كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة من (28 إلى 31) درجة مئوية بينما حالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج من (1 إلى 3) أقدام.

واوضح ان نهار السبت سيكون الطقس حارا ورطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من (10 إلى 38) كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة من (46 إلى 48) درجة مئوية أما حالة البحر فخفيف إلى معتدل الموج من (1 إلى 5) أقدام.

وأفاد أن طقس السبت ليلا حار إلى مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من (8 إلى 32) كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة من (27 إلى 31) درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين (1 إلى 4) أقدام.