الإمارات تعرب عن تضامنها مع دولة الكويت وتعزي بضحايا حريق المنقف

الإمارات تعرب عن تضامنها مع دولة الكويت وتعزي بضحايا حريق المنقف

أعربت الإمارات عن تضامنها مع دولة الكويت وتعازيها الصادقة بضحايا الحريق الذي اندلع في عمارة سكنية بمنطقة المنقف اليوم الاربعاء وأسفر عن عشرات الوفيات والاصابات.

وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن خالص التعازي إلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد اعلنت ارتفاع حصيلة حالات الوفاة جراء الحريق الذي اندلع فجر اليوم في احدى عمارات منطقة المنقف إلى 49 حالة.