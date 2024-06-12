زيلينسكي يصل إلى السعودية في زيارة غير معلنة

زيلينسكي يصل إلى السعودية في زيارة غير معلنة

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السعودية الأربعاء، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، في أحدث زيارة له إلى المملكة الخليجية التي سعت للبقاء على الحياد في الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن زيلينسكي وصل إلى مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر، في رحلة غير معلنة، وكان في استقباله مسؤولون سعوديون.

ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن جدول زيارته.

وتعمل السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بشكل وثيق مع روسيا في ما يتصل بالسياسة النفطية وقدمت نفسها كوسيط محتمل منذ غزت روسيا أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وفي آب/أغسطس من العام الماضي، استضافت السعودية محادثات بشأن الحرب استقطبت ممثلين عن أكثر من 40 دولة، غير أن روسيا لم تشارك.

وحضر زيلينسكي قمة الجامعة العربية في أيار/مايو 2023 في جدة، حيث اتهم بعض القادة بـ”غضّ الطرف” عن أهوال الغزو الروسي.

وزار زيلينسكي السعودية في شباط/فبراير الماضي، حيث أجرى محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز خطته للسلام ومناقشة تبادل محتمل لأسرى الحرب.

ولم تؤكد السعودية ما إذا كانت ستشارك في قمة السلام بشأن أوكرانيا والمقرر عقدها في سويسرا نهاية الأسبوع الحالي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في منطقة الخليج وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي.