وزير شؤون الاتصالات: الكويت الأولى عالميا في ريادة تكنولوجيا الجيل الخامس

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر إن دولة الكويت حققت المركز الأول عالميا وإقليميا على مستوى ريادة تكنولوجيا الجيل الخامس وفقا لمؤسسة (GSMA Intelligence) العالمية المعنية بتحليل البيانات المتعلقة بصناعة الهواتف المحمولة والمشغلين حول العالم.

وأضاف العمر في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الكويت حققت وفقا لمؤشر المؤسسة نتيجة 68 نقطة والتي تمثل الدرجة الشاملة للجيل الخامس لعام 2023 إذ يقيس هذا المؤشر الشامل أداء الدولة في نشر واستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس في عدة فئات.

وأوضح أن معايير المؤشر تتضمن البنية التحتية ووفر الخدمة وتجربة المستخدم مبينة أنه وفقا لهذا المؤشر فإن الكويت تحتل مكانة الريادة على عالميا واقليميا مما يدل على تنفيذ وتكامل قويين لتكنولوجيا الجيل الخامس داخل البلاد.

وذكر أن الدرجة الشاملة للجيل الخامس تعكس القدرات التقنية لشبكة الجيل الخامس ومدى فعالية استغلال هذه القدرات لتعزيز الاتصال ودفع الابتكار وتحسين الخدمات للمستخدمين النهائيين.

وقال الوزير إن تحقيق أعلى درجة على مستوى العالم يشير إلى أن الكويت نجحت بشكل كبير في وضع معيار لتميز الجيل الخامس في البلاد مما يظهر تفوقها في هذا الجانب الحاسم من التحول الرقمي.

وبين العمر أن الدرجة التي حققتها الكويت على مستوى المؤشر تأخذ في الاعتبار عوامل مثل تغطية الشبكة والسرعة والاعتمادية ومجموعة الخدمات التي يمكنها الجيل الخامس مما يجعلها مؤشرا رئيسيا للتقدم التكنولوجي ودافعا للنمو الاقتصادي.

وأشار العمر إلى تحقيق الكويت المركز الأول عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI) لعام 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات إذ تصدرت الكويت المؤشر متفوقة على 169 دولة وهو المؤشر الذي يعد بمثابة تقييم شامل لمستوى الاتصال بشبكة الإنترنت في هذه الدول مما يعكس تطورها الرقمي.

وأوضح أن هذا المؤشر يتألف من 10 مؤشرات مقسمة وفق ركيزتين أساسيتين هما الاتصال العالمي والاتصال الهادف واللتان تقيسان عدد المتصلين بخدمات الاتصالات وجودة الاتصال.

وذكر أنه يتم تقييم هذه المؤشرات من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات على مقياس يتراوح من صفر إلى 100 نقطة إذ يشير الحصول على مجموع نقاط يبلغ 100 إلى أن أداء الاتصال بشبكة الإنترنت قد بلغ أعلى مستوياته.

وقال إنه وفقا لمؤشر فقد حققت دولة الكويت المركز الأول بمجموع نقاط بلغ 2ر98 نقطة بينما جاءت جمهورية سنغافورة في المركز الثاني عالميا بمجموع نقاط بلغ 4ر97 في حين تمكنت دولة قطر من تحقيق المركز الثالث عالميا بحصولها على مجموع نقاط بلغ 3ر97.