أمين عام مجلس التعاون: خالص التعازي والمواساة لدولة الكويت حكومة وشعبا بضحايا حريق المنقف

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء عن خالص التعازي والمواساة لدولة الكويت حكومة وشعبا بضحايا حريق أحد المباني السكنية في منطقة المنقف الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وقدم البديوي في بيان خالص العزاء والمواساة لعائلات الضحايا سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

واندلع حريق صباح اليوم في مبنى عمالي بمنطقة المنقف جنوب البلاد خلف أكثر من 35 حالة وفاة و15 مصابا في حادث مأساوي.