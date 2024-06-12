صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقيات تعاز إلى أسر ضحايا حريق مبنى عمالي في منطقة المنقف

12 يونيو، 2024
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تعاز لأسر ضحايا حريق مبنى عمالي في منطقة المنقف عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق المؤسف والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات معربا سموه رعاه الله عن بالغ تأثره ومشاركة ذويهم أحزانهم وآلامهم بهذا المصاب الجلل سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين.

هذا وقد وجه سموه حفظه الله ورعاه المسؤولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلا لا قدر الله.

المصدر
كونا
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12 يونيو، 2024
0 40 أقل من دقيقة

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