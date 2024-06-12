الطيران المدني: 1.1 مليون راكب إجمالي حركة الركاب عبر مطار الكويت في مايو الماضي

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأربعاء إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في شهر مايو الماضي بلغت 1151421 راكبا.

وأضاف نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف عبدالله الراجحي في بيان صحفي أن مطارالكويت الدولي شهد زيادة في حركة الطائرات بنسبة 2 في المئة في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 28 في المئة بينما حافظ على نسبته في حركة الركاب خلال شهر مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الراجحي أن حركة الركاب القادمين بلغت في مايو الماضي 532841 بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 618580 مشيرا إلى أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي في مايو بلغ 9959 رحلة مقارنة بـ9744 رحلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وأفاد أن إجمالي حركة الشحن الجوي في شهر مايو بلغت نحو 4ر20 مليون كيلوغرام الوارد منه نحو 8ر16 مليون كيلوغرام والصادر نحو 5ر3 مليون كيلوغرام مبينا أن الوجهات الأعلى طلبا للسفر كانت دبي والقاهرة وإسطنبول والدوحة والرياض.