الدبوس: تطبيق القانون حماية للأرواح والممتلكات والصالح العام

أعرب مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس عن خالص العزاء لذوي المتوفين إثر فاجعة حريق عقار المنقف سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأصدر الدبوس قرارات عاجلة بإيقاف نائب المدير العام لشؤون محافظة حولي والأحمدي ومدير فرع بلدية الاحمدي بالتكليف ومدير ادارة التدقيق والمتابعة والهندسية ورئيس قسم ازالة المخالفات بالأحمدي عن العمل للصالح العام وتكليف نظرائهم بالأفرع الأخرى بالقيام بعملهم لحين الانتهاء من تحقيق بملابسات هذه الفاجعة الأليمة.

واشار الدبوس انه سبق للبلدية تكليف حملاتها الرقابية على العقارات وعلى السراديب المستغلة لغير الغرض المرخص لها، بإصدار قرار سابق بتكليف رؤساء القطاعات المعنية بتشكيل فرق حملات رقابية فورية من إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية وفرق الطوارئ والتدخل السريع واقسام ازالة المخالفات للتفتيش على العقارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والادارة العامة لقوة الإطفاء واتخاذ اللازم بصورة فورية حيال اي تجاوزات او مخالفات.

وفي ختام تصريحه نوه الدبوس أن لا أحد فوق القانون وأن تطبيق القانون حماية للأرواح والممتلكات والصالح العام.