وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة

وزيرة الشباب تهنئ منتخب الكويت لكرة القدم بتأهله إلى كأس آسيا 2027 والدور الحاسم لتصفيات مونديال 2026

11 يونيو، 2024
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هنأت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة منتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم بتأهله إلى نهائيات بطولة (كأس آسيا 2027) وبلوغ الدور الثالث والحاسم من تصفيات بطولة كأس العالم (مونديال 2026).

وقالت الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إنه بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه “سنقوم بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمنتخب الكويتي في الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من النتائج المميزة”.

وأشادت بجهود أبطال الكويت في التصفيات الآسيوية المشتركة التي مكنتهم من العودة إلى المشاركة في نهائيات البطولة الآسيوية المقررة في السعودية بعد غياب طويل عن المشاركات الآسيوية ما أسهم في إسعاد الشعب الكويتي المحب لرياضة كرة القدم.

وأضافت أن “هذا التأهل المهم شكل نقطة مهمة لاستعادة مكانة المنتخب الكويتي مع كبار منتخبات القارة الآسيوية بعد وصوله للدور الحاسم للتأهل للمونديال المقبل الذي سيقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك”.

وباركت الحويلة هذا “الفوز الرائع للقيادة السياسية وأبناء الشعب الكويتي والجماهير الوفية التي ساندت لاعبي المنتخب الوطني طيلة مباريات التصفيات” متمنية أن “يحالف التوفيق نجوم المنتخب في الاستحقاقات المقبلة”.

وجاء تأهل منتخب الكويت بعد فوزه في الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى مساء اليوم على حساب نظيره أفغانستان بنتيجة (1 – 0) ليحتل المركز الثاني بسبع نقاط خلف المتصدر قطر صاحب الـ16 نقطة بعد تغلبه على الهند بنتيجة (2 -1).

المصدر
كونا
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11 يونيو، 2024
0 39 دقيقة واحدة

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