مصر وقطر تعلنان تسلمهما ردا من حماس والفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة

أعلنت مصر وقطر عن تسلمهما اليوم الثلاثاء ردا من حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ويؤكد الجانبان، أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية ، تلقته وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).

ومن جانبها أكدت حركة حماس تسليم الرد وقالت في بيان إن “الأخ إسماعيل هنية والأخ زياد نخالة في مقدمة وفد مشترك من حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي قام بتسليم رد فصائل المقاومة مساء اليوم للإخوة القطريين خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري، كما تم إرسال الرد للإخوة المصريين”.

وتابع البيان “يضع الرد الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، والانسحاب من كامل قطاع غزة”، وفقا للموقع الرسمي لحركة حماس.

وأضاف”أبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية”.