الأشغال: تعزيز دور الخبرات المحلية للإسهام في تحقيق التطلعات التنموية

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي اليوم الثلاثاء حرص (الأشغال) على تعزيز دور الخبرات المحلية للإسهام في تحقيق التطلعات التنموية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرشيدي نيابة عن وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان في افتتاح ملتقى مشروعات الدولة التنموية الكبرى الذي يقيمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على مدار ثلاثة أيام تحت شعار (الشفافية والإنجاز والاستدامة) بمشاركة جهات حكومية وخاصة.

كما أكد الحرص على مواكبة تقنيات العصر وأساليب عمله ومعاييره لتحقيق الاستدامة والحوكمة والشفافية آملا خروج الملتقى بتوصيات تسهم في تذليل الصعوبات وتحقيق التطلعات لنمو مستدام في دولة الكويت.

من جهته أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في كلمة مماثلة حرص (الأمانة) عند وضع البرامج ورسم الخطط على أن تتمتع بأعلى درجات التوافق مع توجيهات القيادة والمعايير العالمية.

وأضاف مهدي أن (أمانة التخطيط) تعمل على تطوير الخطط للإسهام في استقطاب وجذب رؤوس الأموال والشركات العالمية القادرة على تنفيذ مشروعات تلك الخطط إلى جانب الشركات المحلية بنجاح.

بدوره أكد رئيس (اتحاد المكاتب الهندسية) المهندس بدر السلمان في كلمة مماثلة أهمية دور القطاع الخاص في بناء الأوطان داعيا مؤسساته إلى المشاركة في فعاليات (الملتقى) وصياغة توصياته.

وقال السلمان إن (الملتقى) سيستعرض التحديات التي تواجه مؤسسات القطاعين العام والخاص وتحديد المتطلبات لتذليلها وعوامل سرعة الإنجاز ضمن معايير المواصفات والجودة والمهل الزمنية المحددة والميزانيات المرصودة للتنفيذ.