وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى

بلينكن يجتمع مع رئيس الوزراء الفلسطيني ويدعو إلى التنفيذ الكامل للإصلاحات

11 يونيو، 2024
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن رحب بإعلانات الإصلاح خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في الأردن اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان أن “الوزير بلينكن رحب بإعلانات الإصلاح التي أصدرتها السلطة الفلسطينية وناقش مع رئيس الوزراء مصطفى ضرورة التنفيذ الكامل والمتسق لتلك الإصلاحات لتحقيق تطلعات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وأضاف البيان أن بلينكن أكد مجددا دعم الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لـ”إسرائيل”.

المصدر
رويترز
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11 يونيو، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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