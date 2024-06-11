الشؤون: بدء عمل لجان تكويت الوظائف الاشرافية بالجمعيات التعاونية

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة الدكتور خالد العجمي قرارا بتجديد اللجان الخاصة بتنفيذ خطة تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية على أن تبدأ عملها فورا بمشاركة الجهات المختصة ذات الصلة.

وقال العجمي في تصريح صحفي إن القرار جاء بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة بتسريع خطة تكويت الوظائف الاشرافية بالجمعيات التعاونية.

وأوضح أنه سيتم التواصل مع المتقدمين للوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية لتحديد موعد المقابلات بشكل عاجل.

وأكد أن الوزارة لن تألو جهدا في تسريع وتنفيذ اجراءات تكويت الوظائف الاشرافية وتعزيز دور العنصر الوطني في إطار التوجيهات السامية وتعليمات مجلس الوزراء بوضع المواطنين في مقدمة الأولويات وتقديم كل ما يلزم لخدمتهم ورعايتهم بأفضل صورة ممكنة.