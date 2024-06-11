السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لإيقاف إطلاق النار في غزة

رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار دعم إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وصفقة لتبادل الرهائن والعودة إلى المفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة في غزة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أهمية التزام جميع أطراف الأزمة بإنهاء الحرب التي طال أمدها.

وجددت دعمها التام لكل الجهود الدولية للوصول إلى إيقاف شامل ودائم لإطلاق النار وحل القضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية وبما يسهم في استقرار المنطقة ويدعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وتبنى مجلس الأمن يوم أمس الاثنين بغالبية 14 عضوا وامتناع عضو واحد قرارا قدمته الولايات المتحدة لتأييد مقترحها بشأن غزة ينص على إيقاف إطلاق النار وتبادل إطلاق سراح الأسرى ضمن أربع مراحل تفضي إلى هدنة ونفاذ للمساعدات الإنسانية داخل القطاع.