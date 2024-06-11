سمو ولي العهد يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية

بحفظ الله ورعايته وصل ظهر اليوم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة استقبال سموه على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح والقنصل العام لدولة الكويت في محافظة جدة محمد سعود المطيري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.