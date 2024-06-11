وزارة التجارة والصناعة

“التجارة” تضيف خزانات المياه ضمن المواد الانشائية المخفضة

11 يونيو، 2024
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أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر قرارا وزاريا بإدراج (خزانات المياه) من مادة (الفايبر جلاس) ضمن المواد الإنشائية المخفضة المقدمة للمواطنين بأسعار مخفضة وبدعم يتراوح بين 20 و25 في المئة.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن القرار يأتي ضمن حزمة قرارات تتوجه الوزارة لإصدارها وتتعلق بشكل مباشر بدعم المواطنين الكويتيين ممن يقومون ببناء وحداتهم السكنية.

وأكدت أنها تعمل على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين عبر إدراج المواد الانشائية ذات الأسعار المخفضة علاوة على السعي لتوفير أقصى أشكال الدعم الممكن لهم حيث يسمح لصاحب العلاقة بإمكانية شراء هذه الخزانات التي تمت إضافتها وفقا للقرار إلى المواد الانشائية بسعر مخفض.

المصدر
كونا
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11 يونيو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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