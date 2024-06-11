سفير الكويت لدى السعودية: زيارة سمو ولي العهد للسعودية انعكاس للمنهجية التي رسمها سمو الامير تجاه العلاقات مع الشقيقة الكبرى

سفير الكويت لدى السعودية: زيارة سمو ولي العهد للسعودية انعكاس للمنهجية التي رسمها سمو الامير تجاه العلاقات مع الشقيقة الكبرى

قال سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الجابر الصباح ان زيارة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله للسعودية “تعكس المنهجية التي رسمها سيدي سمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تجاه العلاقات مع الشقيقة الكبرى”.

واضاف الشيخ صباح الناصر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان زيارة سمو ولي العهد بعد أيام من توليه مهام منصبه تعبر عما يكنه من محبة وتقدير للمملكة وتترجم ايضا مواقف وكلمات سموه السابقة تجاه المملكة قيادة وشعبا.

واضاف ان العلاقات الكويتية السعودية المتينة تشهد الآن تناميا كبيرا وتصل الى أزهى مراحلها معربا عن امنياته بأن يديم الله المحبة والصداقة والاخاء بين القيادتين والشعبين الشقيقين وأن يديم عليهما نعمتي الامن والامان وكان سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أصدر أمرا أميريا بتزكية الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد في مطلع يونيو الجاري.