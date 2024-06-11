الكويت ترحب بقرار مجلس الأمن وقف النار في غزة وتعتبره خطوة محورية لوقف العدوان الممنهج على المدنيين

الكويت ترحب بقرار مجلس الأمن وقف النار في غزة وتعتبره خطوة محورية لوقف العدوان الممنهج على المدنيين

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو فيه إلى الوقف التام لإطلاق النار في قطاع غزة ولإنسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم وضمان وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها داخل القطاع على النحو اللازم.

وقالت (الخارجية) في بيان اليوم الثلاثاء إنها إذ تؤكد على أن اعتماد هذا القرار يعتبر خطوة محورية هامة نحو وقف العدوان الإسرائيلي الممنهج على قطاع غزة والمدنيين الفلسطينيين فيه لتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل ضمان تنفيذ بنوده.