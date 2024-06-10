ممثل سمو أمير البلاد وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني

ممثل سمو أمير البلاد وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني

10 يونيو، 2024
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التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي وذلك بمناسبة مشاركته في أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة الذي سيعقد يوم غد في البحر الميت.

وقد تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولة الكويت بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة والتنسيق المشترك حيالها نصرة للأشقاء في فلسطين ودعما لمسيرة العمل العربي المشترك في هذا الإطار.

كما تمت مناقشة التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الحرب على غزة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.

المصدر
كونا
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10 يونيو، 2024
0 42 أقل من دقيقة

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