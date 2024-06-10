فقدان طائرة عسكرية تقل نائب رئيس مالاوي

أعلنت حكومة مالاوي الاثنين أن طائرة عسكرية تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما فقدت بعد اختفائها عن الرادار.

وقالت الحكومة في بيان إن “كل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار باءت بالفشل حتى الآن”.

وكانت الطائرة التي أقلعت بعيد التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (07,00 ت غ)، تقل تشيليما البالغ 51 عاما وتسعة آخرين.

من جهته، أمر الرئيس لازاروس شاكويرا القوات الإقليمية والوطنية بإجراء “عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة”، وفق ما جاء في البيان.

وألغى شاكويرا زيارة عمل مقررة إلى جزر البهاما.

في عام 2022، جُرد تشيليما من سلطاته بعدما أوقف ووجهت إليه اتهامات بالكسب غير المشروع في فضيحة رشوة تورط فيها رجل أعمال بريطاني من أصل مالاوي.

وفي الشهر الماضي، أسقط القضاء في مالاوي التهم بعد أن حضر تشيليما عدة جلسات أمام المحكمة.