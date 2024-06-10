دولة الكويت تؤكد استمرارها في تقديم المساهمات الطوعية لفلسطين

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الأخرى السفير ناصر الهين اليوم الاثنين استمرار دولة الكويت في تقديم المساعدة المخصصة لفلسطين بواقع 500 ألف دولار أمريكي سنويا ضمن مساهماتها الطوعية لمنظمة العمل الدولية انطلاقا مما تمثله القضية الفلسطينية من أولوية لها.

جاء ذلك في كلمة للسفير الهين في ختام أعمال فعالية دولية للمانحين نظمتها دولة الكويت وبلجيكا في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية لدعم الأراضي الفلسطينية.

وقال السفير الهين إنه “بناء على تعليمات عليا من قبل سمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فقد سارعت الحكومة والجمعيات الخيرية الكويتية بحشد الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني المنكوب”.

وأضاف السفير الهين ان “دولة الكويت سيرت الى الآن 50 طائرة بحمولة مليون و300 الف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة وقدمت مساعدات تقدر ب112 مليون دولار تقريبا بالإضافة الى 30 مليون دولار الى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (اونروا) التي تعرضت مدرسة لها مؤخرا لهجوم إجرامي آخر من قوات الاحتلال الاسرائيلي”.

وأوضح السفير الهين أن الحكومة والجمعيات الخيرية الكويتية تعمل على قدم وساق لتقديم كافة أنواع المساعدات الإنسانية لدعم العمال الفلسطينيين والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحرب العدوانية على غزة.

وتزامن تنظيم هذه الفعالية من قبل الكويت وبلجيكا مع انعقاد الدورة ال112 لمنظمة العمل الدولية التي انطلقت أعمالها في الثالث من يونيو الجاري وتستمر حتى ال14 منه.